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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 2 ноября.
9.00 – в развлекательном центре "Горка" состоится кросс.
10.00 – на лыжной трассе "Фонтаны" пройдет кросс-кантри "Грязевые Фонтаны".
12.00 – в Рыбреке на ул. Школьной состоится межрегиональный фестиваль-конкурс "Вепсская сказка".
18.00 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31б пройдет тестирование населения ВФСК ГТО.
18.30 – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а состоится совместный концерт учащихся и преподавателей детской музыкально-хоровой школы и детской музыкальной школы им. Г. Свиридова, посвященный Дню народного единства, – "Моя Родина - Великая Россия".
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