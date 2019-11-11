"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 12 ноября.

Во дворце спорта "Корал" на ул. Пограничной, 50 состоится чемпионат и первенство Петрозаводска по художественной гимнастике (по отдельной программе).

10.00 – пройдет заседание Заксобрания Карелии.



15.00 – в международном молодежном центре "Смена" на ул. Балтийской, 73 состоится совет по межнациональным отношениям. Приглашены иностранные студенты – участники проекта "Мой зарубежный друг".

18.00 – в администрации Петрозаводска пройдет собрание граждан по вопросу "Обсуждение проектов, реализуемых на территории ПГО, для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия, в 2020 году".