"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 23 ноября.

10.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 организуют тестирование ГТО по плаванию.

11.00 – в мемориальном комплексе "Вечный огонь" (в случае не завершения работ на мемориале "Аллея памяти и славы" закроется республиканский этап Всероссийской акции "Вахта Памяти – 2019".



13.00 – в "Акватике" пройдет открытый кубок Карелии и региональные соревнования по фитнес-аэробике.



14.00 – в Национальном музее РК состоится презентация третьей книги воспоминаний жителей Заонежья "Сродники".



14.00 – во дворце спорта "Корал" пройдет открытый кубок Карелии по художественной гимнастике.



15.00 – в кинотеатре "Премьер" на ул. Правды, 38в состоится премьера документального фильма "На нашей стороне" и встреча со съемочной группой.



15.00 – в Центре народного творчества и культурных инициатив Карелии на пл. Ленина, 2 состоится вечер вепсской культуры.



15.00 – в детской школе искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 пройдет концерт-презентация музыкальных инструментов в рамках национального проекта "Культура".



17.00 – в Доме Кантеле состоится новая концертная программа ансамбля "Кантеле" – "Ностальжи".