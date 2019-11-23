"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 24 ноября.

24 ноября – День матери.



11.00 – в лесу на Кургане пройдут соревнования по основам туристической подготовки для команд 5-7 классов школ города, работающих по программе "Мы и общество".



12.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится праздничная программа "С нежностью, маме…", посвященная Дню матери.



14.00 – в библиотеке №11 на ул. Нойбранденбургской, 25 пройдет встреча с автором книг для детей и подростков Марией Тович из цикла "Знай наших! Читай наших!".



15.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 закроется XI международный фестиваль-конкурс фортепианной музыки стран Баренц-региона "Северное сияние".