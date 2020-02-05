"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 6 февраля.
В Национальной библиотеке РК на ул. Пушкинской, 5 состоится торжественная церемония награждения победителей городской конференции юных исследователей "Будущее Петрозаводска".
15.00 – в Прионежском районе в п. Новая Вилга пройдет встреча сотрудников министерства национальной и региональной политики РК с членами совета уполномоченных VIII съезда карелов, клуба карельского языка "Вечерние беседы".
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