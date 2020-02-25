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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 25 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 26 февраля.

26-28 февраля с 10.30 до 17.30 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится межрегиональная стажировка команд школьных телестудий из регионов России в телестудии "После школы" в рамках проекта "Энтузиасты школьного ТВ".

8.00 – в спортивном комплексе "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет первенство Петрозаводска по фигурному катанию "Весенняя карусель".

9.30 – на Фонтанах состоится лично-командный чемпионат спортивного общества "Динамо" по лыжным гонкам.

10.00 – на ул. Энгельса, 4 пройдет заседание межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений РК.

10.00 – в академическом лицее на Берёзовой аллее, 23 состоится практико-ориентированный семинар "Использование ресурсов информационно-библиотечного центра в формировании навыков функционального чтения" для педагогов-библиотекарей общеобразовательных организаций.

10.15 – в центре оценки качества образования на пр. Невского, 57 стартует республиканская акция "Единый день сдачи ОГЭ родителями".

11.00 – в правительстве РК пройдет заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике под председательством А. Пшеницына.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 состоится брифинг: "Об итогах инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящихся в аварийном (руинированном) состоянии, бесхозяйно содержимых, а также о перспективах работы по их вовлечению в оборот". В брифинге примут участие министр имущественных и земельных отношений РК Сергей Щебекин, и.о.министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

11.00 – в "Акватике" пройдет региональный этап зимнего фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных учреждений.

11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.

12.30 – в библиотеке №22 на Лососинском ш., 26 пройдет литературно-краеведческая игра к международному дню "Калевалы".

14.00 – в школе №11 на ул. Пархоменко, 48 состоится квест для учащихся трех классов школ города.

14.00 – в школе №43 на ул. Попова, 8 пройдет игра к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

15.00 – в Национальной библиотеке РК на ул. Пушкинской, 5 состоится городской конкурс чтецов "Сунгуровские чтения".

15.00 – на ул. Энгельса, 4 пройдет заседание коллегии министерства национальной и региональной политики Карелии.

18.00 – в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 состоится открытый фестиваль камерной музыки "Наполним музыкой сердца".

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