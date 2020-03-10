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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 10 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 11 марта.

11 марта – День работника органов наркоконтроля.

11-13 марта – конкурсные испытания участников городского конкурса "Педагог года – 2020" (по отдельной программе).

13.45 – во дворце спорта в Сегеже на ул. Лесокультурной, 24 откроется первенство Карелии по плаванию.

14.30 – в библиотеке №3 на ул. Ровио, 17/2 пройдет урок профилактики наркотической зависимости у молодёжи.

14.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится конкурсное прослушивание открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "С чего начинается Родина" (дети 7-18 лет).

17.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдет открытый класс первой помощи для педагогов – практикум по подготовке к городскому конкурсу учителей "Я умею спасать жизнь".

17.00 – в детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 откроется выставка работ карельских художников "Мягкие материалы".

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