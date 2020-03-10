"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 11 марта.

11 марта – День работника органов наркоконтроля.



11-13 марта – конкурсные испытания участников городского конкурса "Педагог года – 2020" (по отдельной программе).



13.45 – во дворце спорта в Сегеже на ул. Лесокультурной, 24 откроется первенство Карелии по плаванию.



14.30 – в библиотеке №3 на ул. Ровио, 17/2 пройдет урок профилактики наркотической зависимости у молодёжи.



14.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится конкурсное прослушивание открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "С чего начинается Родина" (дети 7-18 лет).



17.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдет открытый класс первой помощи для педагогов – практикум по подготовке к городскому конкурсу учителей "Я умею спасать жизнь".



17.00 – в детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 откроется выставка работ карельских художников "Мягкие материалы".