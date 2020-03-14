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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 14 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 15 марта.

15 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Всемирный день защиты прав потребителей.

День Единого приема граждан и представителей организаций в районах и городских округах Карелии. Глава Карелии проведет прием жителей Олонецкого района в Олонце на ул. Свирских дивизий, 1.

10.00 – в лицее №1 на Берёзовой аллее, 42 пройдут всероссийские спортивные игры среди школьных клубов.

11.00-18.00 – в администрации Петрозаводска состоится День единого приёма граждан.

12.00 – в ТРК "Лотос Plaza" на Лесном пр., 47А пройдет семейная развлекательная программа "Happy family".

15.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится гала-показ "Модный март".

16.00 – на пл. Кирова пройдет праздничная программа в рамках фестиваля "Крымская весна".

16.00-18.00 – митинг-концерт с участием звезд Российской эстрады.

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