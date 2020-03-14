"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 15 марта.

15 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Всемирный день защиты прав потребителей.



День Единого приема граждан и представителей организаций в районах и городских округах Карелии. Глава Карелии проведет прием жителей Олонецкого района в Олонце на ул. Свирских дивизий, 1.



10.00 – в лицее №1 на Берёзовой аллее, 42 пройдут всероссийские спортивные игры среди школьных клубов.



11.00-18.00 – в администрации Петрозаводска состоится День единого приёма граждан.



12.00 – в ТРК "Лотос Plaza" на Лесном пр., 47А пройдет семейная развлекательная программа "Happy family".



15.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится гала-показ "Модный март".



16.00 – на пл. Кирова пройдет праздничная программа в рамках фестиваля "Крымская весна".



16.00-18.00 – митинг-концерт с участием звезд Российской эстрады.