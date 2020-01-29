Это довольно сложная задача, так как ассортимент предлагаемой мебели велик.

Необходимо принимать во внимание, что данную мебель вы будете использованы много лет, так что покупать желательно вариант эстетичный и функциональный.



Сначала необходимо корректно определиться с интернет-магазином, если вам нужна мебель в Петрозаводске, хорошим вариантом станет магазин "МебельМаркет". Далее следует обратить внимание на конструкцию. Есть модели монолитного и секционного типа. На первых можно с комфортом спать, только размеры надо выбрать подходящие.



У секционных диванов можно менять форму. В этом их существенное преимущество – можно рационально использовать пространство в любом месте.

Какой тип трансформации выбрать



• "Еврокнижка". Эта версия сейчас самая распространенная. Сиденье выкатывают вперед, а на свободное место кладут спинку;

• "Клик-клак". Одна из рановидностей книжки, но есть не только стандартные положения, но еще и варианты "полулежа" или "полусидя";

• "Аккордеон". Чтобы разложить такой диван, сиденье следует немного приподнять и выдвинуть, спинка после этого опустится;

• "Дельфин". Чаще всего его применяют в угловых вариантах. Раскладывается легко, достаточно потянуть за ремень и извлечь секцию;

• Раскладушка французского типа. Механизм простой, легко складывается, когда сложенный – компактный. Идеальный выбор для тех, кто принимает гостей, всем остальным лучше предпочесть модель иного типа.



Обивка



Модели с натуральной кожаной обивкой считаются дороже остальных. Есть и другие плюсы – диваны устойчивы к истиранию, хорошо защищены от влаги, материал защищен от химических воздействий. Вот только спать на такой мебели не слишком удобно. Дешевле и практичнее диваны с обивкой из кожзама.



Очень популярна мебель с тканевой обивкой. Гобелен и жаккард прекрасно защищают диван и выглядят неплохо.



Наполнитель



Часто производителями применяются пружинные блоки, придающие дивану упругость и помогающие оптимально распределять вес. Популярностью пользуется пенополиуретан – он не собирает пыль и с легкостью пропускает воздух. Также часто используют латекс – современный материал высокого качества, прекрасно держит форму и с легкостью подстраивается под лежащего.

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