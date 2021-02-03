Каким должен быть семейный доход, чтобы платить по ипотеке без проблем: исследование

Рекомендуемый средний размер семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки в России в декабре 2020 г. составил 70,3 тыс. рублей.

Как сообщают "Ведомости", об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В своих расчетах эксперты исходили из того, что на погашение кредита заемщики ежемесячно направляют треть от доходов.

За год показатель изменился незначительно, снизившись на 0,5% по сравнению с декабрем 2019 год (70,7 тыс. руб.), отметили аналитики. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".