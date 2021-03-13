"Какой диалог может быть, если у вас протокол подготовлен заранее?"

В Шелтозерском сельском поселении не готовы к компромиссу с представителями власти Карелии и лесным арендатором.

- Вы пригласили нас. Вы хотите с нами работать?

- Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда.

Не на такой разговор рассчитывали приглашенные на встречу в Шелтозерское вепсское поселение представители Минприроды, Миннаца Карелии и ДОК "Калевала".

В селе Шелтозеро представители органов власти республики, арендатор земельных участков планировали вместе с руководством Прионежского района и поселения, местными депутатами и инициативной группой жителей обсудить вопросы вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов. До этого такая встреча прошла в Рыборецком сельском поселении, где состоялся конструктивный диалог и стороны достигли ряда договоренностей по совместной работе. Но глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова, объявляя регламент совещания, с первых минут дала понять, что ни о каких компромиссах с лесным арендатором речи быть не может. А требований у представителей у инициативной группы "Шелтозерский вепсский лес" немало.

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