Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подростков-нарушителей предложили помещать в центры временного содержания по просьбе родителей
13.03.2021 18:40
По Петрозаводску бегает коза (ФОТОФАКТ)
13.03.2021 20:20
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО) 2
Сегодня 11:17
Страшные кадры: Лесовоз столкнулся с кроссовером под Петрозаводском, есть пострадавшие (ВИДЕО)
13.03.2021 19:55
Спортивный арбитражный суд запретил исполнять "Катюшу" в качестве гимна на Олимпиаде 8
13.03.2021 19:40
Врач выписал пожилой женщине необычный рецепт - пользователи сети не смогли сдержать слез 2
13.03.2021 21:40
Более 500 человек находятся в ковид-центрах Карелии, 8 из них – борются за жизнь с помощью ИВЛ
Сегодня 09:40

"Какой диалог может быть, если у вас протокол подготовлен заранее?"

Новости. Общество
17:22, 14 Марта 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

В Шелтозерском сельском поселении не готовы к компромиссу с представителями власти Карелии и лесным арендатором.

- Вы пригласили нас. Вы хотите с нами работать?

- Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда.

Не на такой разговор рассчитывали приглашенные на встречу в Шелтозерское вепсское поселение представители Минприроды, Миннаца Карелии и ДОК "Калевала".

В селе Шелтозеро представители органов власти республики, арендатор земельных участков планировали вместе с руководством Прионежского района и поселения, местными депутатами и инициативной группой жителей обсудить вопросы вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов. До этого такая встреча прошла в Рыборецком сельском поселении, где состоялся конструктивный диалог и стороны достигли ряда договоренностей по совместной работе. Но глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова, объявляя регламент совещания, с первых минут дала понять, что ни о каких компромиссах с лесным арендатором речи быть не может. А требований у представителей у инициативной группы "Шелтозерский вепсский лес" немало.

Подробнее читайте в нашем репортаже.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

12.03.2021 16:45
Обществоведение
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 6
Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.
Когда вепсский лес шумит и не слышит 16
12.03.2021 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
12.03.2021 14:20
Кто на самом деле ответственен за очистные в Шелтозеро 2
12.03.2021 12:55
Форель "в законе" 13
10.03.2021 12:25
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2021 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»