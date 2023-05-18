Какой гонорар получила Илзе Лиепа за выступление в Петрозаводске

Известная балерина выступила в Карельской государственной филармонии в качестве чтеца.

В минувший четверг, 25 мая, на заключительном концерте фестиваля искусств «Онего-классик» в зале Карельской филармонии выступила известная балерина Илзе Лиепа. В этот раз она выступала в другой профессиональной роли – художественного чтеца – с программой «Дягилев. Посвящение» (6+). Какой гонорар получила артистка, знает проект «Жизнь и кошелек».