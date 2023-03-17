Какую зарплату готовы платить в Карелии за сострадание и терпение

Интернет-издание «Про жизнь и кошелек» составило топ-3 вакансий с высокими по карельским меркам зарплатами с сайта «Авито».

Одна из таких вакансий связана с уходом за инвалидом.

«Если у вас есть сострадание и терпение, а также вы готовы жить на работе, возможно, вы сможете ухаживать за пожилой женщиной, 84 лет, которая страдает деменцией и нуждается в постоянном уходе», — пишет издание.

Работа сменная, график обсуждается. Во время смены сиделке придется жить вместе со своей подопечной, у которой сейчас сломана шейка бедра: «перемещается на инвалидном кресле, забывчивая, в пространстве не ориентируется».

В обязанности работника входит контроль за приемом лекарств, измерение давления, приготовление еды, прогулки на свежем воздухе с использованием коляски, общение, покупка продуктов и другие заботы по уходу за старым человеком.

За эту работу предлагают зарплату 9100 рублей в неделю.

О других вакансиях читайте на сайте «Про жизнь и кошелек».