Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
Автомобильный завод открылся в Санкт-Петербурге после двух лет простоя
09.01.2024 20:30
Несколько десятков водителей Петрозаводска на каникулах стали пешеходами
09.01.2024 17:40

Калевальский район продолжит развитие, как арктическая территория

Новости. Общество
15:50, 10 Января 2024
фото: © Константин Клейменов

Новости партнеров

Об этом сегодня заявил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на совещании по социально – экономическому развитию района.

Глава Карелии отметил, что статус арктической зоны, который район в числе других получил в 2020 году благодаря решению Президента России В.В.Путина, является эффективным инструментом для привлечения федеральных средств на решение проблемных вопросов.

– Уже сегодня статус арктической зоны позволил начать в Калевале строительство детского сада на 300 мест. Благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт нескольких участков автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша», «Кола» – Калевала – Лонка», моста через р. Ухта, – сказал Артур Парфенчиков. – По президентской льготной программе «арктический гектар» принято 194 положительных решений о безвозмездном предоставлении гражданам земельных участков, 86 заявок находится на рассмотрении. Местные жители и представители из других регионов России планируют в карельской Арктике, как строительство жилья, так и открытие бизнеса. Район привлекателен для новых жителей.

Как сообщил Министр экономического развития Олег Ермолаев, на сегодняшний день в перечень резидентов арктической зоны, имеющих право на различные налоговые и другие льготы, включены такие инвестпроекты, как ферма «Oma Koti», турбаза «Ранчо», база для отдыха, рыбалки и охоты «Эко-грин-хаус», а также хлебобулочное производство. Руководитель региона дал поручения профильным министерствам взять на сопровождение каждый проект и оказывать инвесторам всестороннюю практическую помощь.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что важным показателем развития территории является рост на 40 % вложений малого бизнеса в экономику района.

– В Калевале в 1, 2 раза возросло число самозанятых и предпринимателей, – сказал руководитель региона. – Это значит, что малый бизнес, как самый гибкий и быстро реагирующий на перемены, чувствует себя уверенно и видит перспективы.

Калевальский район является приграничной территорией, что также дает большие возможности для решения вопросов местного значения.

– Мы будем продолжать дальнейшую тесную работу с федеральным центром по развитию карельской Арктики, как приграничья, – сказал Глава Карелии. – Территория Калевальского района уже в ближайшее время станет комфортнее и привлекательнее: откроем новый детский сад, продолжим по президентским нацпроекта «Здравоохранение», «Культура» оснащать школы, библиотеки, досуговые учреждения.

На этот год в районе за счет президентских нацпроектов будет продолжен ремонт опорной сети дорог, создана модельная библиотека в пос. Боровом, укомплектована модельная Калевальская библиотека, сделан капремонт Дома культуры в Калевале.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.01.2024, 14:48
Финляндия изменила требования для получения визы
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
03.01.2024, 22:00
В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.