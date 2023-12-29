Калевальский район продолжит развитие, как арктическая территория

Об этом сегодня заявил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на совещании по социально – экономическому развитию района.

Глава Карелии отметил, что статус арктической зоны, который район в числе других получил в 2020 году благодаря решению Президента России В.В.Путина, является эффективным инструментом для привлечения федеральных средств на решение проблемных вопросов.

– Уже сегодня статус арктической зоны позволил начать в Калевале строительство детского сада на 300 мест. Благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт нескольких участков автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша», «Кола» – Калевала – Лонка», моста через р. Ухта, – сказал Артур Парфенчиков. – По президентской льготной программе «арктический гектар» принято 194 положительных решений о безвозмездном предоставлении гражданам земельных участков, 86 заявок находится на рассмотрении. Местные жители и представители из других регионов России планируют в карельской Арктике, как строительство жилья, так и открытие бизнеса. Район привлекателен для новых жителей.

Как сообщил Министр экономического развития Олег Ермолаев, на сегодняшний день в перечень резидентов арктической зоны, имеющих право на различные налоговые и другие льготы, включены такие инвестпроекты, как ферма «Oma Koti», турбаза «Ранчо», база для отдыха, рыбалки и охоты «Эко-грин-хаус», а также хлебобулочное производство. Руководитель региона дал поручения профильным министерствам взять на сопровождение каждый проект и оказывать инвесторам всестороннюю практическую помощь.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что важным показателем развития территории является рост на 40 % вложений малого бизнеса в экономику района.

– В Калевале в 1, 2 раза возросло число самозанятых и предпринимателей, – сказал руководитель региона. – Это значит, что малый бизнес, как самый гибкий и быстро реагирующий на перемены, чувствует себя уверенно и видит перспективы.

Калевальский район является приграничной территорией, что также дает большие возможности для решения вопросов местного значения.

– Мы будем продолжать дальнейшую тесную работу с федеральным центром по развитию карельской Арктики, как приграничья, – сказал Глава Карелии. – Территория Калевальского района уже в ближайшее время станет комфортнее и привлекательнее: откроем новый детский сад, продолжим по президентским нацпроекта «Здравоохранение», «Культура» оснащать школы, библиотеки, досуговые учреждения.

На этот год в районе за счет президентских нацпроектов будет продолжен ремонт опорной сети дорог, создана модельная библиотека в пос. Боровом, укомплектована модельная Калевальская библиотека, сделан капремонт Дома культуры в Калевале.