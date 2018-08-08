Калитками и иван-чаем угостят участников полумарафона "Карьяла" в Карелии

В поселке Пряжа 8 сентября в четвертый раз пройдет международный фестиваль бега "Полумарафон "Карьяла".

По данным карельского Минспорта, для участия в нем уже зарегистрировалось более 400 человек. Спортсмены и любители бега приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Анапы, Ленинградской, Московской, Мурманской, Вологодской и Нижегородской областей, Ставропольского края, Республики Мордовия и др. Кроме того, на участие в Полумарафоне заявились представители других стран – Финляндии, Эстонии, Китая, Японии, Абхазии.

Основная задача проведения фестиваля – увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

Каждый участник, преодолевший дистанцию, получит уникальную медаль, выполненную из шунгита, с лентой изо льна с карельской вышивкой. Абсолютные победители и победители в возрастных категориях на дистанциях 5, 10 и 21,1 км получат памятные призы и подарки.

Участников забегов на финише традиционно угостят карельскими калитками и иван-чаем, приготовленным по старинному рецепту. Все зрители и болельщики смогут угоститься сытной кашей и ухой из красной рыбы.

Фестиваль откроется в 10.30 на территории стадиона в поселке Пряжа, в 11.15 начнутся детские забеги, в 12.00 состоится торжественное открытие Фестиваля, а в 12.15 стартует массовый забег участников на 5, 10 и 21,1 км.

Трасса полумарафона проходит по центральной улице поселка Пряжа вдоль одного из самых живописных озер Карелии – озера Пряжинское. Как и прежде, фестиваль будет организован с национальным карельским колоритом. На трассе спортсменов будут поддерживать музыканты и волонтеры в национальных костюмах, на стадионе для участников и зрителей пройдет танцевальная разминка под этническую музыку, выступят музыкальные коллективы, состоятся мастер-классы по карельским ремеслам. Участники и болельщики смогут лучше узнать карельские традиции и приобрести продукцию местных производителей.