Камнеобработчики отремонтировали колонну у здания мэрии Петрозаводска

Облицовочная плитка на колонне у здания петрозаводской мэрии была разрушена, а теперь ее привели в порядок.

Владимир Любарский рассказал, что камнеобработчики привели в порядок колонну у здания городской мэрии. Прежде там была разрушена облицовка.

«Долгое время на одной из опорных колонн администрации отсутствовала часть облицовочной плитки. А плитка, надо сказать, необычная: выполнена из гранита, который добывают в Пудожском районе на Горе Токимовка. Компания „Горизонт“ нашла подходящий камень, выпилила и отполировала — зданию мэрии вернули исторический облик», — пояснил Любарский.

Ранее сообщалось, как разрушенную колонну техникума в Петрозаводске «отремонтировали» офисным скотчем.