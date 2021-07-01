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Камнеобработчики, скрывающие свою деятельность на территории бывшего завода в Петрозаводске, получили штраф

Новости. Общество
13:10, 02 Июля 2021
фото: © 1nerudnyi.ru

Природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории бывшего завода «Авангард» - нарушители оштрафованы, сообщили в карельском надзорном ведомстве.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории бывшего судостроительного завода «Авангард» и обнаружила, что две камнеобрабатывающие организации  не поставили на учет находящиеся в их пользовании промплощадки и цеха камнеобработки        как объекты, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Данные организации и их руководители по постановлениям природоохранного прокурора привлечены к административной ответственности. По требованию природоохранного прокурора указанные объекты негативного воздействия на окружающую среду поставлены на государственный учет.

Кроме того, при проведении обследования территории бывшего завода был выявлен факт захламления водоохранной зоны Онежского озера отходами производства. Установлено, что предприятием камнеобработки, являющимся собственником отходов, согласование уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области рыболовства на осуществление хозяйственной деятельности вблизи водного объекта не получено.

По постановлениям природоохранного прокурора организация, а также ее руководитель привлечены к административной ответственности. Постановления вступили в законную силу.

По требованию природоохранного прокурора предприятием-камнеобработчиком проведена работа по очистке территории от складированных отходов, заключен договор на разработку проектной документации, необходимой для получения соответствующего согласования со стороны территориального управления Росрыболовства.

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