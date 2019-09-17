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Новости. Политика
11:11, 17 Сентября 2019

"Кампания была организована и проведена просто провально"

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Избирательная кампания кандидата в Петросовет от бывшего штаба Навального в Петрозаводске была организована и проведена провально, считает политолог Олег Реут.

Как известно, прекративший своё существование ещё в конце марта прошлого года штаб Алексея Навального в столице республики мутировал в до сих пор незарегистрированное движение "Крылья Карелии". Судя по всему, его возглавил Артём Корнышов, экс-координатор экс-навальновского штаба.

За последние полтора года ничем примечательным "КК" не отметились. Хотя заявлялись намерения о проведении антикоррупционных расследований в Карелии и запуске "крутого сайта с совершенно необычным дизайном".

Как теперь уже очевидно, цель не достигнута, а кампания была организована и проведена просто провально. Но обо всём по порядку.

Несмотря на то, что в Единый день голосования распределялись 139 мандатов депутатов и глав поселений в республике, "Крылья Карелии" смогли выдвинуть только одного соискателя заветного места в муниципальной власти. Даже для избирательного округа № 8 в Петрозаводске (Ключевая, Птицефабрика) подобрать кандидата почему-то не удалось. В этом смысле кандидат от "КК" действительно стал "единственным независимым".

Выбор Движения пал на Валерия Клепкина. Логичное объяснение этому найти довольно сложно. У Клепкина была абсолютно нулевая узнаваемость. Восемь недель кампании ушли только на то, чтобы её хоть как-то повысить.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван Сергеевич
2019-09-17 12:38:18
Разве были выборы,даже не слышал?
zanoza
2019-09-17 11:22:45
Не стоит Навального и его соратников считать противодействующей силой власти. Детки играются в политику, никакой серьёзности.
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