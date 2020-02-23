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Канадские бобры активно осваивают реку под Петрозаводском

Новости. Общество
13:41, 24 Февраля 2020
фото: Илья Тимин/vk.com/timini
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В верхнем течении реки Лососинка идет рост популяции канадского бобра.

Известный петрозаводский фотограф Илья Тимин обнаружил, что сейчас на многих порогах Лососинки бобры усиленно строят плотины. Об этом он пишет на своей странице в "ВКонакте".

По мнению Тимина, активно осваивает реку канадский бобр, завезенный к нам в качестве альтернативы местной популяции. Он строит плотины из осины. Но когда ее нет рядом - идет вход береза и даже хвойные породы.

"Перекрыть Лососинку так, чтобы заметно изменить течение, они скорее всего не смогут. А вот мелкие ручьи и небольшие реки часто полностью меняют свою экологию. Так в Пудожском районе Карелии есть река, которая ранее имела связь с рекой Выг. Но каскад плотин полностью отрезал ее от главной водной артерии. Вместо речушки - стала расти сеть небольших озер. А еще видовой состав рыб перестал иметь сезонное пополнение из Выга и, по наблюдениям рыбаков, постепенно плотность рыбы стала снижаться. Впрочем, рыбаки тоже умеют оказать прессинг на ихтиофауну", - считает Илья Тимин.

Фотограф отмечает, что бобры сегодня нередко добираются и до городских территорий. В самом Петрозаводске грызуны пытаются организовать свой традиционный быт вдоль берегов рек и ручьев.

Ранее сообщалось, что заяц укусил жительницу Карелии.

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Комментарии

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новый
2020-02-24 15:36:39
У нас все фотографы известные, и Тимин в том числе. С каких пор бездельник наперевес с кредитным фотоаппаратом стал вдруг гидрологом, гидрогафом и геоморфологом , дабы рассуждать о водном балансе ? Для этого есть карельские учОные из института водных проблем. У них там целых 9 этажей на проспекте Невского.
Os
2020-02-24 14:28:48
На Неглинке тоже бобров хватало, пока Каскад не построили и слишком людно не стало.
Гость
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