Канализационные стоки больше года заливали райцентр Карелии

Канализационную насосную станцию в Медвежьегорске отремонтировали только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Медвежьегорского района в ходе проверки выявила нарушения требований федерального законодательства в сфере содержания, ремонта и эксплуатации наружных инженерных сетей водоотведения райцентра. Было установлено, что из-за частичного обрушения в 2021 году бетонного основания стены приемного резервуара канализационной насосной станции, расположенной на улице Набережной в Медвежьегорске, вышло из строя насосное оборудование станции ООО «Сток». Машинное отделение затопило сточными водами. Все это привело к остановке перекачки канализационных стоков, переполнению канализационных колодцев, заиливанию канализационных сетей города. Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.

«Поскольку непринятие ООО «Сток» мер по очистке сточных вод, попадающих в Онежское озеро, могло привести к негативным экологическим и социальным последствиям, в целях пресечения указанных нарушений законодательства в мае 2022 года прокуратурой района в адрес директора организации было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено одно виновное должностное лицо», - говорится в сообщении ведомства.

В июле директора ООО «Сток» признали виновным в нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, ему назначили административный штраф.

Прокуратура обратилась в Медвежьегорский районный суд с требованием обязать «Сток» обеспечить бесперебойное функционирование насосной станции. Для этого нужно было восстановить приемный резервуар, поставить новое насосное оборудование.

Суд поддержал требования прокуратуры. В настоящее время ООО «Сток» окончены необходимые ремонтные, а также пусконаладочные работы насосного оборудования. Канализационная насосная станция функционирует в штатном режиме, отметили в прокуратуре.