Кандидат от «Единой России» проиграл выборы главы поселения на севере Карелии

Новым главой Куземского сельского поселения Кемского района избран самовыдвиженец Василий Богданов.
В Куземском сельском поселении Кемского района, где в минувшее воскресенье, 20 марта, выбирали главу, кандидат от «Единой России» Светлана Лепилина проиграла самовыдвиженцу Василию Богданову. Однако разрыв между соперниками составил всего 20 голосов.
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