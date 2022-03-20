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Кандидат от «Единой России» проиграл выборы главы поселения на севере Карелии

Новости. Политика
15:04, 21 Марта 2022
фото: © ЦИК Карелии / Выборы в Карелии

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Новым главой Куземского сельского поселения Кемского района избран самовыдвиженец Василий Богданов.

В Куземском сельском поселении Кемского района, где в минувшее воскресенье, 20 марта, выбирали главу, кандидат от «Единой России» Светлана Лепилина проиграла самовыдвиженцу Василию Богданову. Однако разрыв между соперниками составил всего 20 голосов.

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