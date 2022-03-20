Кандидат от «Единой России» проиграл выборы главы поселения на севере Карелии

Новым главой Куземского сельского поселения Кемского района избран самовыдвиженец Василий Богданов.

В Куземском сельском поселении Кемского района, где в минувшее воскресенье, 20 марта, выбирали главу, кандидат от «Единой России» Светлана Лепилина проиграла самовыдвиженцу Василию Богданову. Однако разрыв между соперниками составил всего 20 голосов.

Читайте подробнее тут.