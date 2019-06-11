Каникулы в Музейном дворике

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Музей "Кижи" приглашает детей на увлекательные программы в Музейный дворик!
Весь июнь мы ждём вас в Старом городе по адресу Неглинская набережная, 3. Участие в программах по предварительным заявкам! Телефоны (814-2) 79-98-40, 79-98-76.
Можно выбрать программу в определённый день, или заказать игровую программу в свой день рождения и провести его необычно и незабываемо!
По вторникам в 11.00.
Игровая программа "А у нас во дворе…"
- "Игра собирает всех". Традиционные игры для веселой компании
- Знакомство с выставкой детских работ
- Экскурсия по выставке "Кувадка. Кукла на счастье".
Стоимость: 120 руб./чел.
По средам в 11.00.
Игровая программа "Бабушкины сказки".
- "Игра собирает всех". Традиционные игры и игрушки
- Знакомство с выставкой детских работ
- Старинные сказки в исполнении сказочницы
Стоимость: 120 руб./чел.
По четвергам в 11.00.
Игровая программа "Тайны старого квартала".
- "Игра собирает всех". Традиционные игры для веселой компании
- Знакомство с выставкой детских работ
- Квест по кварталу исторической застройки
Стоимость: 100 руб./чел.
Игровая программа "День рождения для друзей".
- "Игры лучше дискотеки". Игры и конкурсы для веселой компании
- Твордвор – создание сувенира на память
- Церемония дарения подарков и поедания вкусностей
- Фотосессия на память
Стоимость: 100 руб./чел.
Ждём ваших заявок по телефонам (814-2) 79-98-40, 79-98-76.
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