Каникулы в Музейном дворике

Музей "Кижи" приглашает детей на увлекательные программы в Музейный дворик!

Весь июнь мы ждём вас в Старом городе по адресу Неглинская набережная, 3. Участие в программах по предварительным заявкам! Телефоны (814-2) 79-98-40, 79-98-76.

Можно выбрать программу в определённый день, или заказать игровую программу в свой день рождения и провести его необычно и незабываемо!

По вторникам в 11.00.

Игровая программа "А у нас во дворе…"

- "Игра собирает всех". Традиционные игры для веселой компании

- Знакомство с выставкой детских работ

- Экскурсия по выставке "Кувадка. Кукла на счастье".

Стоимость: 120 руб./чел.

По средам в 11.00.

Игровая программа "Бабушкины сказки".

- "Игра собирает всех". Традиционные игры и игрушки

- Знакомство с выставкой детских работ

- Старинные сказки в исполнении сказочницы

Стоимость: 120 руб./чел.

По четвергам в 11.00.

Игровая программа "Тайны старого квартала".

- "Игра собирает всех". Традиционные игры для веселой компании

- Знакомство с выставкой детских работ

- Квест по кварталу исторической застройки

Стоимость: 100 руб./чел.

Игровая программа "День рождения для друзей".

- "Игры лучше дискотеки". Игры и конкурсы для веселой компании

- Твордвор – создание сувенира на память

- Церемония дарения подарков и поедания вкусностей

- Фотосессия на память

Стоимость: 100 руб./чел.

Ждём ваших заявок по телефонам (814-2) 79-98-40, 79-98-76.

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