"Кантеле" готовит концертную программу "Карельские антифоны"

Концерт пройдет 2 декабря в Музыкальном театре Карелии, сообщили в пресс-службе ансамбля "Кантеле".

В "Карельских антифонах" примут участие известные профессиональные и самодеятельные коллективы. Оркестр ансамбля "Кантеле", симфонический оркестр Карельской государственной филармонии, академический хор ПетрГУ и вокальная группа "Айно" выступят со своими номерами, передавая друг другу "право голоса".



Несмотря на смешение жанров, каждый коллектив привнесет свое звучание в создание общей гармонии. Прозвучат авторские произведения карельских композиторов Р. Раутио, А. Белобородова, А. Репникова, В Кончакова, С. Легкова, И. Субботина, В. Иванова, И. Шишкановой, А. Теппера, в том числе – премьеры, обработки народных мелодий.





В программу войдут сольные номера заслуженных артисток Карелии Ирины Поповой и Татьяны Перонь. Сценическое действо украсят видеоинсталляции картин карельских художников из собрания Музея изобразительных искусств.



Подробная информация о концерте и заказ билетов: 8(8142) 76-02-11, 76-10-46, +7 953 53 555 49.

Ранее руководство карельского Минкульта представило коллективу ансамбля "Кантеле" нового директора.