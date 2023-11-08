«Капитан Егоров» с группой судов перекроют трассу по пути в Карелию

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост.
Как сообщили специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу, 10 ноября, с 10.00 до 10.45, полностью остановят движение по трассе «Кола» из-за разводки Ладожского моста.
Вниз по Неве пройдут суда «Иеволи Орандж», «Капитан Егоров» и «ОТА-990» максимальной высотой 25,1 метра.
Мост расположен на 40 километре федеральной автомобильной дороги рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание