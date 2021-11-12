890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Температура в Карелии в среду будет колебаться от -8 до -29°С 2
21.12.2021 17:00
Госкомпанию в сфере ЖКХ Карелии возглавит экс-сотрудник республиканского Следкома 17
Сегодня 07:05
Разработаны правила захоронения в братских могилах в мирное время 12
21.12.2021 17:20
«Омикрон» рядом — Минздрав Карелии настоятельно рекомендует не выезжать за пределы республики 27
21.12.2021 14:07

Капремонт исторических домов-«сталинок» впервые начнется в Карелии в 2022 году

Новости. Общество
11:00, 22 Декабря 2021
фото: © Столица на Онего

Новости партнеров

Министерство строительства Карелии по программе капремонта жилых домов планирует в 2022 году отремонтировать первые 100 «сталинок», в том числе, в историческом центре Петрозаводска.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

«Сейчас мы переходим на ремонт домов, которые были построены, ориентировочно, в 50-х годах. Так называемые „сталинки“. Те дома, которые требуют существенных капитальных вложений. Планируем на 2022 год отработать 100 домов», — сказал Россыпнов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что эти дома определяют исторический облик городов республики, в первую очередь, Петрозаводска. Многие из них имеют статус объектов культурного наследия регионального значения, поэтому для их ремонта потребуются дополнительные финансовые вложения.

«У нас есть проблемы капитального ремонта тех домов, которые признаны историческими зданиями… Придется изыскивать дополнительные средства бюджета для того, чтобы решать вопрос качественного капитального ремонта тех домов, которые имеют региональный статус исторических», — пояснил Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 13
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 13
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»