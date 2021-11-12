Капремонт исторических домов-«сталинок» впервые начнется в Карелии в 2022 году

Министерство строительства Карелии по программе капремонта жилых домов планирует в 2022 году отремонтировать первые 100 «сталинок», в том числе, в историческом центре Петрозаводска.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

«Сейчас мы переходим на ремонт домов, которые были построены, ориентировочно, в 50-х годах. Так называемые „сталинки“. Те дома, которые требуют существенных капитальных вложений. Планируем на 2022 год отработать 100 домов», — сказал Россыпнов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что эти дома определяют исторический облик городов республики, в первую очередь, Петрозаводска. Многие из них имеют статус объектов культурного наследия регионального значения, поэтому для их ремонта потребуются дополнительные финансовые вложения.

«У нас есть проблемы капитального ремонта тех домов, которые признаны историческими зданиями… Придется изыскивать дополнительные средства бюджета для того, чтобы решать вопрос качественного капитального ремонта тех домов, которые имеют региональный статус исторических», — пояснил Парфенчиков.