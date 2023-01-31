Капремонт школы №3 обойдется в 457 млн рублей, которых в бюджете Петрозаводска нет

Глава столицы Карелии рассказал о непростой ситуации с капитальным ремонтом школы №3, закрытой в прошлом году.

Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети о стоимости капремонта ключевской школы №3, которая закрылась в прошлом году.

«От получения заключения о необходимости капитального ремонта до выхода 1 февраля проекта из госэкспертизы мы не сидели на месте. Это была в основном переписка с проектировщиком и другие формальные действия – они необходимы, чтобы проект прошел госэкспертизу. Мы его в итоге получили. Стоимость капремонта – 457 млн рублей. Этих денег в городском бюджете нет», - заявил глава Петрозаводска.

При этом мэр отметил, что деньги на ремонт необходимо изыскивать в городской казне, вероятней пока не в полном объеме.

«Тем не менее надо выходить на торги и начинать процесс ремонта. Скорее всего придется делить проект на объемы работ. Сначала заключать контракт по фундаменту, стенам, крыше. Потом – последовательно все остальное. Нельзя ждать пока появится вся сумма целиком. Процесс необходимо начать - горожане ждут решения этой проблемы», - считает Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска заявил, что школу №3 закрыли из-за технического состояния.

«Медлить было нельзя: к сожалению, советские инженеры или строители ошиблись в расчетах – все, кто бывал в 3-й школе или хотя бы возле нее, мог видеть, например, трещины на одной из внешних стен. Никакими стяжками решить проблему не удавалось. Их использовали лишь как временную меру. Эксперты обследовали здание и заключили – школе нужен капитальный ремонт, и пока он не будет выполнен, об образовательном процессе в ней и речи быть не может», - объяснил Владимир Любарский.