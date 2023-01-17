Глава Петрозаводска: «Ремонт такого масштаба нельзя сделать по щелчку пальцев»

Владимир Любарский объяснил, почему в закрывшейся год назад на ремонт школе №3 на Ключевой так ничего и не происходит.

На своей странице в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в контексте постов о капитальных ремонтах четырех петрозаводских школ № 9, 14, 20 и 25 горожане стали задавать вопросы о судьбе школы № 3. Спрашивают: «Почему закрыли, а работы так и не начались?», «Когда планируется завершение ремонта?».

«Школу №3 закрыли из-за технического состояния. Медлить было нельзя: к сожалению, советские инженеры или строители ошиблись в расчетах – все, кто бывал в 3-й школе или хотя бы возле нее, мог видеть, например, трещины на одной из внешних стен. Никакими стяжками решить проблему не удавалось. Их использовали лишь как временную меру. Эксперты обследовали здание и заключили – школе нужен капитальный ремонт, и пока он не будет выполнен, об образовательном процессе в ней и речи быть не может. Но ремонт такого масштаба нельзя сделать по щелчку пальцев – необходима проектно-сметная документация и госэкспертиза», - объяснил Владимир Любарский.

По словам главы города, разработкой проекта по контракту занималась компания «ТВК-инжиниринг». Он предусматривает капитальный ремонт здания с усилением несущих конструкций, полную замену инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории.

«Но даже если проект готов, пускать его в дело без прохождения государственной экспертизы нельзя. Положительное заключение «Карелгосэкспертизы» мы получили несколько дней назад. Эксперты подтвердили стоимость работ – почти полмиллиарда рублей, - пояснил мэр. – И теперь нам предстоит поиск источника финансирования».

И как сказал градоначальник, найти такую сумму непросто: у города нет, а у республики взять не получиться, так как региональный бюджет уже сформирован.

«Так что, видимо, вместе надо идти за решением – сложным – в федеральный бюджет. Рассмотрим, в частности, возможность участия в госпрограмме «Модернизация школьных систем образования»», - как вариант предложил Любарский.

Также глава города отметил, что образовательный процесс для учеников 3-й школы идет пусть не в привычных, но в комфортных условиях: учебный год они начали в школах Кукковки и Ключевой – №26, 33 и 39. А младшеклассники несколько недель назад начали третью четверть в школе-интернате № 24 на Сегежской улице – классы и все необходимые помещения, как и обещало Минобразование, подготовили к концу года.

Ранее мы сообщали о ситуации с закрытием школы №3.