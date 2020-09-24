Капсулу с землей из Петрозаводска заложили в мемориал в Питкярантском районе Карелии (ФОТО)

Земля была собрана на мемориале "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" в столице республики, сообщили в администрации Петрозаводска.

В "Долине героев" в Питкярантском районе прошла торжественно-траурная церемония по закладке капсул с землей из братских могил с территории всех муниципальных районов и городских округов республики. Земля Петрозаводска была собрана на мемориальном комплексе "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" в августе.





Мероприятие проводилось в рамках всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны" при поддержке Федеральной службы безопасности и Министерства обороны Российской Федерации.





Новый военный мемориал в Питкярантском районе состоит из мемориальной Часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, в память о воинах, павших в боях за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны, и мемориального комплекса "Неизвестному солдату".