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Капсулу с землей из Петрозаводска заложили в мемориал в Питкярантском районе Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
14:07, 25 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Земля была собрана на мемориале "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" в столице республики, сообщили в администрации Петрозаводска.

В "Долине героев" в Питкярантском районе прошла торжественно-траурная церемония по закладке капсул с землей из братских могил с территории всех муниципальных районов и городских округов республики. Земля Петрозаводска была собрана на мемориальном комплексе "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" в августе.

Мероприятие проводилось в рамках всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны" при поддержке Федеральной службы безопасности и Министерства обороны Российской Федерации.

Новый военный мемориал в Питкярантском районе состоит из мемориальной Часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, в память о воинах, павших в боях за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны, и мемориального комплекса "Неизвестному солдату".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-09-25 15:18:47
Я понимаю, что "Эстафетой поколений" руководят люди, имеющие сегодня статус неприкосновенных - они же святое дело делают (о степени их образовании помолчу) Ищут останки погибших - честь и слава! Но кто дал им право придумывать и осуществлять за бюджетные деньги дилетантские проекты?
Какой смысл в установке 18 традиционных кладбищенских памятниках неизвестным красноармейцам почему-то с указанием конкретного района? А может, солдат из Вологды или Бердичева? Зачем под его основание зарывать землю из каждого района Карелии? Было бы понятно: вот лежит кондопожанин - вот ему горсть родной земли. Но ведь воевали здесь люди со всего Союза. Я отвечу: потому что это "АКЦИЯ", несуразная, тупо взятая, как калька, от могилы Неизвестного солдата в Москве. Там все понятно - это символ памяти всей страны.
Архитекторы, историки, наконец, просто интеллигентные люди, остановите это нашествие дилетантов!
новый
2020-09-25 15:27:58
елпидифор, не истери, протестани в одиночном пикете, ибо ты нафиг со своими идеями не уперся.
Гость
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