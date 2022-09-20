Капсулу с землей с места захоронения Гаскойна из Петрозаводска отправят в Луганск

Отправка капсулы станет символическим жестом единения двух городов, где работал легендарный металлург, сообщил глава Петрозаводска.

В ближайшее время из столицы Карелии в Луганск отправят капсулу с землей с места захоронения Чарльза Гаскойна, инженера-металлурга, изобретателя и ученого, который работал на Александровском заводе. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.



«Его труд, его уникальное наследие одинаково важны как для нашего города, так и для Луганска. Для петрозаводчан Чарльз (на русской службе Карл Карлович) Гаскойн — это, в первую очередь, руководитель Александровского завода, который прославил его продукцию на весь мир. А для жителей Луганска — он стал не просто создателем Луганского литейного завода, но и основателем их родного города», — написал Любарский.



Гаскойн скончался летом 1806 года в Колпино, но согласно своему завещанию, его похоронили на Немецком кладбище в Петрозаводске. По словам Любарского, кладбище основали ещё в Петровскую эпоху. На нем хоронили горожан лютеранского вероисповедания.



«К сожалению, в 1934 году надгробные памятники были утрачены, однако благодаря старым планам Петрозаводска и архивным документам, которые были изучены энтузиастом и краеведом Станиславом Гайдуком, мы знаем не только то, где находилось Немецкое кладбище — сейчас это территория одноименного сквера — мы также понимаем, в какой части кладбища был похоронен и сам Гаскойн», — сообщил глава столицы Карелии.



Капсулу, куда поместили землю с места захоронения Гаскойна, изготовили на Литейном заводе «Петрозаводскмаш». На нее нанесли гравировку: «Земля с места упокоения выдающегося инженера, металлурга Чарльза (Карла Карловича) Гаскойна. Город Петрозаводск — 2022 г.».