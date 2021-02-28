Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию для пенсионеров 1
28.02.2021 20:40
Пока закрыты границы: Эксперты назвали 5 курортных направлений, где можно восстановиться после ковида 2
28.02.2021 14:24
"Смертельный номер": Лед на ступеньках и сосульки над головой угрожают посетителям магазина в центре Петрозаводска 7
28.02.2021 16:48
Метеоновости: Больше всего осадков досталось Карелии 6
28.02.2021 13:18
Жители Петрозаводска сами расчищают себе дорогу от снега (ВИДЕО) 23
28.02.2021 14:52
Ужас матери: ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса 10
28.02.2021 16:25

"Карабаса-Барабаса" обокрали в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:04, 01 Марта 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
Загрузка...

У организации в Петрозаводске украли вывеску со стены здания.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились предприниматели, которые рассказали, что у них со стены здания сняли вывеску с названием организации "Карабас-Барабас".

"У нас произошла неприятная ситуация, украли вывеску заведения! Если кто-нибудь 25 февраля с 8.10 до 8.50 ехал мимо Антикайнена, 8 и имеет записи регистратора, мы будем очень признательны любой информации", - обратились предприниматели к горожанам.

По информации МВД Карелии, заявление по факту кражи вывески поступило в ведомство 25 февраля. Идет проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

25.02.2021 16:30
Обществоведение
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 6
Как петрозаводские власти оценивают работу городских коммунальщиков зимой, зачем карельской столице питерские троллейбусы и почему ремонтировать мосты оказалось так сложно.
Строительством визит-центра беломорских петроглифов займется компания Белуги 9
25.02.2021 15:30
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
25.02.2021 09:20
"Недовольство будет нарастать" 16
24.02.2021 10:33
Безопасность в доме во многом зависит от управляющей организации
24.02.2021 10:15
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»