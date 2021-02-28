"Карабаса-Барабаса" обокрали в Петрозаводске (ФОТО)

У организации в Петрозаводске украли вывеску со стены здания.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились предприниматели, которые рассказали, что у них со стены здания сняли вывеску с названием организации "Карабас-Барабас".

"У нас произошла неприятная ситуация, украли вывеску заведения! Если кто-нибудь 25 февраля с 8.10 до 8.50 ехал мимо Антикайнена, 8 и имеет записи регистратора, мы будем очень признательны любой информации", - обратились предприниматели к горожанам.

По информации МВД Карелии, заявление по факту кражи вывески поступило в ведомство 25 февраля. Идет проверка.