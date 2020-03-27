Карантин не помещает торговле промтоварами при соблюдении одного условия

Магазины одежды, электроники, стройматериалов, где есть сервис продажи товаров на сайтах в нерабочие дни апреля будут работать как пункты выдачи заказов.

Об этом сообщили RNS в пресс-службе ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят DNS, «М.Видео – Эльдорадо», «Леруа Мерлен», «Снежная королева», «Спортмастер» и другие ритейлеры.

"Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объявляет о режиме работы торговых сетей… Магазины торговых сетей, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами (электроникой и бытовой техникой, одеждой и обувью) и работающих в онлайн-режиме, функционируют в режиме пунктов выдачи заказов", – сообщили в пресс-службе ассоциации. В этом случае покупатели выбирают товар на сайте, после чего забирают его в пункте выдачи или оформляют бесконтактную доставку. А магазинам автозапчастей и автопокрышек в Карелии разрешено работать в обычном режиме. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".