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Карантин не помещает торговле промтоварами при соблюдении одного условия

Новости. Общество
14:00, 04 Апреля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Магазины одежды, электроники, стройматериалов, где есть сервис продажи товаров на сайтах в нерабочие дни апреля будут работать как пункты выдачи заказов.

Об этом сообщили RNS в пресс-службе ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят DNS, «М.Видео – Эльдорадо», «Леруа Мерлен», «Снежная королева», «Спортмастер» и другие ритейлеры.

"Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объявляет о режиме работы торговых сетей… Магазины торговых сетей, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами (электроникой и бытовой техникой, одеждой и обувью) и работающих в онлайн-режиме, функционируют в режиме пунктов выдачи заказов", – сообщили в пресс-службе ассоциации.

В этом случае покупатели выбирают товар на сайте, после чего забирают его в пункте выдачи или оформляют бесконтактную доставку.

А магазинам автозапчастей и автопокрышек в Карелии разрешено работать в обычном режиме. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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