Каратисты из Петрозаводска взяли три медали на Кубке ДОСААФ России

Воспитанники СШОР №5 Петрозаводска завоевали медали всероссийских соревнований по киокусинкай.

В конце декабря на арене московского центра боевых искусств прошел всероссийский детско-юношеский фестиваль киокусинкай «Юный мастер» на Кубок ДОСААФ России.



В соревнованиях приняли участие около 250 мальчиков и девочек, юношей и девушек 10–15 лет из разных регионов России. Трем воспитанникам петрозаводской спортшколы олимпийского резерва №5 удалось стать призерами.



Мария Кондрашова завоевала золото в категории до 55 килограммов среди девушек 14–15 лет. Матвей Вологдин занял третье место среди юношей 14–15 лет в категории до 45 килограммов.



Также на третьей позиции – Ксения Богданова, среди девочек 10–11 лет в весовой категории до 33 килограммов. Тренируют спортсменов Инна Шишкина и Анатолий Кукшиев, сообщили в мэрии столицы Карелии.