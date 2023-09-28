Кардиологи составили портрет молодого человека, которому грозит инфаркт

Своеобразный портрет нарисовали ученые из Нижегородского университета Н. И. Лобачевского на основании исследований пациентов, сообщает портал «Доктор Питер».
«Картинка получилась объемная: врачи описали не только условные внешние особенности „молодого инфарктника“, но и назвали данные из его медицинской карты, если бы она у него была, и даже симптомы, которые он почувствует при сердечном приступе», — говорится в статье.
Медики оценивали факторы риска, клиническую картину, показатели крови и особенности поражения коронарного русла пациентов с сердечным приступом.
«На самом деле точного понятия, что такое „молодой“ инфаркт миокарда, не существует. Ученые и врачи подходят к определению по-разному», — отметили в издании.
Человек, которому всерьез угрожает сердечный приступ в молодом возрасте, выглядит так:
45-летний мужчина (у женщин в таком молодом возрасте инфаркт случается реже: их защищает гормон эстроген);
- он, скорее всего, курит;
- артериальное давление обычно в норме;
- каждый третий — с ожирением;
- у него, скорее всего, высокий уровень ЛПНП (плохого холестерина) и триглицеридов;
- ЭКГ покажет более частое формирование зубца Q, указывающее на некроз в зоне ишемии.
В 75% случаев молодые люди испытывали сильную боль в грудной клетке. Пожилые пациенты с инфарктом этот симптом ощущали реже.
У молодых также зафиксирован нетипичный вариант болевого синдрома: инфаркт вызывал боль в животе, правом подреберье и в области пупка.
Ученые полагают, что знание особенностей острого инфаркта у молодых поможет быстрее и проще выявлять патологии сердца и, главное, найти способы их предотвратить.
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