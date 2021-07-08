«Карелавтотранс» ищет водителей автобусов для работы на пригородных и междугородных маршрутах

Транспортное госпредприятие обещает жителям Карелии зарплату от 45 тысяч рублей.

Подведомственный Минтрансу республики «Карелавтотранс» приглашает на работу водителей автобусов. Об этом сообщили в министерстве.

Условия для кандидатов следующие:

— стабильная заработная плата от 45 тыс. рублей;

— официальное оформление, соблюдение социальных гарантий;

— работа на новых автобусах на междугородних и пригородных маршрутах;

— ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата проезда к месту отдыха и обратно;

— медицинские комиссии за счет предприятия.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону в Петрозаводске 8 (8142) 72-20-12 (доб. 3).

Ранее сообщалось, в Петрозаводске временно отменены рейсы на Санкт-Петербург и Костомукшу.