«Карелавтотранс» ищет водителей автобусов для работы на пригородных и междугородных маршрутах

Транспортное госпредприятие обещает жителям Карелии зарплату от 45 тысяч рублей.
Подведомственный Минтрансу республики «Карелавтотранс» приглашает на работу водителей автобусов. Об этом сообщили в министерстве.
Условия для кандидатов следующие:
— стабильная заработная плата от 45 тыс. рублей;
— официальное оформление, соблюдение социальных гарантий;
— работа на новых автобусах на междугородних и пригородных маршрутах;
— ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата проезда к месту отдыха и обратно;
— медицинские комиссии за счет предприятия.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону в Петрозаводске 8 (8142) 72-20-12 (доб. 3).
Ранее сообщалось, в Петрозаводске временно отменены рейсы на Санкт-Петербург и Костомукшу.
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