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«Карелавтотранс» ищет водителей автобусов для работы на пригородных и междугородных маршрутах

Новости. Общество
11:08, 09 Июля 2021
фото: © Автовокзал Петрозаводска/vk.com/avokzal.karelia

Транспортное госпредприятие обещает жителям Карелии зарплату от 45 тысяч рублей.

Подведомственный Минтрансу республики «Карелавтотранс» приглашает на работу водителей автобусов. Об этом сообщили в министерстве.

Условия для кандидатов следующие:

— стабильная заработная плата от 45 тыс. рублей;

— официальное оформление, соблюдение социальных гарантий;

— работа на новых автобусах на междугородних и пригородных маршрутах;

— ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата проезда к месту отдыха и обратно;

— медицинские комиссии за счет предприятия.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону в Петрозаводске 8 (8142) 72-20-12 (доб. 3).

Ранее сообщалось, в Петрозаводске временно отменены рейсы на Санкт-Петербург и Костомукшу.

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Комментарии

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кир
2021-07-09 11:37:08
Уважаю труд опытных водителей, - сказал кот. Меня в тепле довезут.
Серж
2021-07-09 11:57:30
кир, ????? на автобусе ????
Митрофан
2021-07-09 11:29:30
Транспортное сообщение минимальное , рейсы отменяются постоянно . вокзал на ремонте . а ГУП живёт и не унывает .
dimchik19725
2021-07-09 11:40:25
Митрофан, ЗП когда наступит- скажут денег нет, ждите! Проверено:)
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