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Карелии не дали денег на развитие инвестиционных проектов в Арктической зоне

Новости. Экономика
16:40, 06 Февраля 2021
фото: Беломорск. Фото: © Сергей Юдин
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В перечне крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, которые получат государственную поддержку, не оказалось ни одного из Карелии.

Первого февраля российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне страны, которые получат государственную поддержку. В него попали строительство горно-металлургического комбината в Мурманской области, освоение Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре, добыча и переработка свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля, создание специализированного глубоководного терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Мурманска и завода на Кольском полуострове для разведения лосося и форели, а также техническое перевооружение порта Витино и Беломорской нефтебазы.


правительство Карелии

Нетрудно заметить, что в этом перечне не оказалось ни одного проекта из Карелии, почти все северные районы которой входят в Арктическую зону. Даже техническое перевооружение Беломорской нефтебазы затронет Кандалакшский район соседней Мурманской области, а не карельский город Беломорск, где еще несколько лет назад планировалось строительство нефтеперерабатывающего завода с ежегодной мощностью 600 тысяч тонн. Напомню, проект этого завода был включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года, а его стоимость оценивалась ни много, ни мало в 6 миллиардов рублей. На эти деньги в Беломорске предполагалось построить не только нефтеперерабатывающий завод, но и нефтебазу с портовым хозяйством для того, чтобы отправлять карельские нефтепродукты по всему миру. Как и многие другие проекты ФЦП, переработка нефти в Карелии так и осталась на бумаге, а в Беломорске сегодня нет даже действующего причала для отправки туристических судов на Соловки.

На что еще не получит деньги Карелия и почему, читайте здесь.

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