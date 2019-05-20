Карелии выделят миллиард рублей на строительство дорог и мостов

В 2019 году в рамках федеральной целевой программы развития Карелии регион рассчитывает получить более 900 млн рублей на инфраструктурные проекты.

На строительство мостов и дорог в 2019 году будет выделено более 907 миллионов рублей, где 853 миллиона – из федерального бюджета, 54 миллиона 600 тысяч – республиканские средства. Такие цифры были названы на совещании по вопросу реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики до 2020 года, передает пресс-служба карельского правительства.

Где и что будет построено на эти деньги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".