Карелии выделят миллиард рублей на строительство дорог и мостов

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В 2019 году в рамках федеральной целевой программы развития Карелии регион рассчитывает получить более 900 млн рублей на инфраструктурные проекты.
На строительство мостов и дорог в 2019 году будет выделено более 907 миллионов рублей, где 853 миллиона – из федерального бюджета, 54 миллиона 600 тысяч – республиканские средства. Такие цифры были названы на совещании по вопросу реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики до 2020 года, передает пресс-служба карельского правительства.
Где и что будет построено на эти деньги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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