Карелия больше чем на треть сократила производство мяса скота и птицы

Карелиястат отмечает снижение производства некоторых продуктов животноводства в республике.

По информации службы, в феврале сельхозпроизводители Карелии произвели скота и птицы на убой 0,3 тысячи тонн, что на 34,5% меньше уровня 2018 года.

При этом выросло производство молока – на 3,7% (произведено 4.8 тысячи тонн) и яиц – на 1,7% (357,8 тысячи штук).