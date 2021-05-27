«Карелия для людей»: в Петрозаводске решали, как остановить отток населения

Политики, чиновники, ученые и общественники обсудили законодательные инициативы, которые помогут повысить привлекательность жизни на Севере.

Круглый стол «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера» собрал сегодня, 28 мая, в Точке кипения в Петрозаводске представителей законодательной, исполнительной власти, науки и общественных организаций. Инициаторами мероприятия выступили депутат Госдумы Валентина Пивненко и председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Как отметил спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, открывая круглый стол, за последние годы карельский парламент принял немало законодательных инициатив, которые направлены на социальную поддержку жителей республики. Среди них — бесплатное выделение земли под ИЖС специалистам на селе, выплата северных надбавок уже с первого дня работы, расширение возможности использования регионального материнского капитала. Особое внимание уделялось поддержке многодетных семей: в частности, они освобождены от уплаты транспортного налога, в большинстве муниципалитетов — и от уплаты земельного налога. И вместе с тем этих мер недостаточно, считает Шадалович.





«К сожалению, последние десятилетия мы могли наблюдать за процессом оттока людей с северных территорий в другие регионы страны, — сказал Элиссан Шандалович. — Причин у этого явления несколько, в том числе они могут быть связаны с не самым комфортным климатом. Об этом я могу говорить не только как депутат, но и как медик.

Мы все понимаем, что у северян значительно выше повседневные расходы. Здесь намного труднее приходится малому и среднему бизнесу из-за высоких затрат, намного тяжелее заниматься сельским хозяйством и в целом жизнь требует от человека особой выносливости.

Вот почему именно северяне должны получать особое внимание, заботу и поддержку со стороны государства. Мы видим, что сегодня власть заинтересована в развитии Русского Севера как форпоста России. Для этого принята масштабная федеральная программа развития Арктики — по ней в Карелии планируется реализовать масштабные проекты по строительству крупнейших за десятилетия промышленных и инфраструктурных объектов. Но эти планы могут оказаться под угрозой, если мы не переломим тенденцию по оттоку населения с северных территорий. Ведь без рабочих рук, без квалифицированных специалистов невозможно развивать промышленность и инфраструктуру».

По словам депутат Госдумы Валентины Пивненко, власти Карелии ждет большая работа, связанная с вхождением республики в Арктическую зону и Стратегией развития Арктики. Главная артерия, от которой будет зависеть дальнейшее развитие региона — это Беломорско-Балтийский канал, важный объект в плане связи с северным морским путем.

«Нельзя упустить момент, для того чтобы начать предпроектные работы. Это требует очень серьезной подготовки, обоснования. От реализации этого проекта зависит развитие наших северных территорий, промышленности и инфраструктуры», — считает Валентина Пивненко.





При этом, по мнению парламентария, главный вопрос для Карелии до сих пор не решен. Он связан с федеральным законом о государственных гарантиях и компенсациях для северян. Так, бюджетники сегодня получают то, что предусмотрено законом: районные коэффициенты, процентные надбавки к заработку, право проезда к месту отдыха и обратно. Но малый и средний бизнес не может справиться с такой нагрузкой.

«Нагрузка на выполнение этих государственных обязательств лежит на бизнесе. И мы постоянно пытаемся убедить правительство, что должны быть прияты особые меры для поддержки бизнеса, чтобы часть этих затрат взять на уровень государства. Изначально эти предложения нашли поддержку. Но сейчас в связи с непростой финансовой ситуацией в стране из-за введенных санкций, пандемии, решение данных вопросов приостановилось. Но в поручениях по стратегии развития Арктики есть большой блок социального значения. Это касается программ по образованию, здравоохранению, культуры и социальной сферы. На сегодняшний день к этой работе так и не приступили. Так что впереди у нас много работы, мы должны подготовить совместные предложения по данным программам», — заявила депутат Госдумы.

Участники круглого стола обсудили целый ряд инициатив, касающихся поддержки малоимущих граждан, льгот для резидентов территорий опережающего экономического развития, снижению пенсионного возраста для северян, развитию малой авиации и др. Все они будут взяты в работу парламентариями.