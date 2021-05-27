Реклама на сайте
Прислать новость
Диетологи назвали продукты питания, помогающие сбросить вес 1
27.05.2021 19:40
Лето придет в Карелию со снегом и ливнями 3
Сегодня 10:45
Жесткое ДТП произошло в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 12:43
Бывший медиамагнат Мазуровский сильно рискует стать и экс-политиком 13
Сегодня 12:27
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском 1
27.05.2021 19:50

«Карелия для людей»: в Петрозаводске решали, как остановить отток населения

Новости. Общество
16:43, 28 Мая 2021

Политики, чиновники, ученые и общественники обсудили законодательные инициативы, которые помогут повысить привлекательность жизни на Севере.

Круглый стол «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера» собрал сегодня, 28 мая, в Точке кипения в Петрозаводске представителей законодательной, исполнительной власти, науки и общественных организаций.  Инициаторами мероприятия выступили депутат Госдумы Валентина Пивненко и председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Ваш голос изменит мир вокруг
26.05.2021 17:23

Как отметил спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, открывая круглый стол, за последние годы карельский парламент принял немало законодательных инициатив, которые направлены на социальную поддержку жителей республики. Среди них — бесплатное выделение земли под ИЖС специалистам на селе, выплата северных надбавок уже с первого дня работы, расширение возможности использования регионального материнского капитала. Особое внимание уделялось поддержке многодетных семей: в частности, они освобождены от уплаты транспортного налога, в большинстве муниципалитетов — и от уплаты земельного налога. И вместе с тем этих мер недостаточно, считает Шадалович.

«К сожалению, последние десятилетия мы могли наблюдать за процессом оттока людей с северных территорий в другие регионы страны, — сказал Элиссан Шандалович. — Причин у этого явления несколько, в том числе они могут быть связаны с не самым комфортным климатом. Об этом я могу говорить не только как депутат, но и как медик.

Мы все понимаем, что у северян значительно выше повседневные расходы. Здесь намного труднее приходится малому и среднему бизнесу из-за высоких затрат, намного тяжелее заниматься сельским хозяйством и в целом жизнь требует от человека особой выносливости.

Вот почему именно северяне должны получать особое внимание, заботу и поддержку со стороны государства. Мы видим, что сегодня власть заинтересована в развитии Русского Севера как форпоста России. Для этого принята масштабная федеральная программа развития Арктики — по ней в Карелии планируется реализовать масштабные проекты по строительству крупнейших за десятилетия промышленных и инфраструктурных объектов. Но эти планы могут оказаться под угрозой, если мы не переломим тенденцию по оттоку населения с северных территорий. Ведь без рабочих рук, без квалифицированных специалистов невозможно развивать промышленность и инфраструктуру».

По словам депутат Госдумы Валентины Пивненко, власти Карелии ждет большая работа, связанная с вхождением республики  в Арктическую зону и Стратегией развития Арктики. Главная артерия, от которой будет зависеть дальнейшее развитие региона — это Беломорско-Балтийский канал, важный объект в плане связи с северным морским путем.

«Нельзя упустить момент, для того чтобы начать предпроектные работы. Это требует очень серьезной подготовки, обоснования. От реализации этого проекта зависит развитие наших северных территорий, промышленности и инфраструктуры», — считает Валентина Пивненко.

При этом, по мнению парламентария, главный вопрос для Карелии до сих пор не решен. Он связан с федеральным законом о государственных гарантиях и компенсациях для северян. Так, бюджетники сегодня получают то, что предусмотрено законом: районные коэффициенты, процентные надбавки к заработку, право проезда к месту отдыха и обратно. Но малый и средний бизнес не может справиться с такой нагрузкой.

«Нагрузка на выполнение этих государственных обязательств лежит на бизнесе. И мы постоянно пытаемся убедить правительство, что должны быть прияты особые меры для поддержки бизнеса, чтобы часть этих затрат взять на уровень государства. Изначально эти предложения нашли поддержку. Но сейчас в связи с непростой финансовой ситуацией в стране из-за введенных санкций, пандемии, решение данных вопросов приостановилось. Но в поручениях по стратегии развития Арктики есть большой блок социального значения. Это касается программ по образованию, здравоохранению, культуры и социальной сферы. На сегодняшний день к этой работе так и не приступили. Так что впереди у нас много работы, мы должны подготовить совместные предложения по данным программам», — заявила депутат Госдумы.

Участники круглого стола обсудили целый ряд инициатив, касающихся поддержки малоимущих граждан, льгот для резидентов территорий опережающего экономического развития, снижению пенсионного возраста для северян, развитию малой авиации и др.  Все они будут взяты в работу парламентариями.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-05-28 16:53:39
Кто будет плавать по каналу? Ржу,не могу.
Изя
2021-05-28 16:50:29
Е :) сли бы не было таких обсуждальщиков то и оттока бы не было (((( :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 7
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»