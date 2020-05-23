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Карелия дополнительно получит 1,8 млрд рублей

Новости. Экономика
13:21, 24 Мая 2020
фото: pixabay
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Российские регионы получат дотации из федерального бюджета в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов.

Как сообщается на сайте правительства России, такое распоряжение подписал  премьер Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению президента России, получат 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, отметили в пресс-службе Кабмина.

Из общей суммы в 100 млрд рублей Карелия получит 1 млрд 812 млн 692 тыс. рублей. Татарстан - 13,6 млрд рублей, Архангельская область - 2,27 млрд рублей, Вологодская область - 2,57 млрд рублей, Республика Коми - 1,97 млрд рублей.

 

 

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