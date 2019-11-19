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Новости. Общество
12:21, 19 Ноября 2019
фото: ©instagram.com/ververa

Карелия довела Веру Брежневу до мурашек (ВИДЕО)

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Певица выступила в Карелии с концертом.

Вера Брежнева 17 ноября выступила с концертом в ДК "Машиностроитель" в Петрозаводске. В Инстаграме певица восхитилась зрителями. 

"Я к вечеру наконец-то освободилась и хочу рассказать.. Вчера у всей нашей команды были мурашки по коже от того, как нас принимали в Карелии. Концерт не заканчивался, потому что нас не отпускали, и мы продолжали на бис исполнять песни.. и тут, в числе других, попросили песню Sexy Bambina. Настроение было нежное, поэтому исполнили другую, но специально для тех, кто просил, видео с нашего летнего концерта , снятое одним из наших зрителей", – написала Брежнева. 

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Я к вечеру наконец-то освободилась и хочу рассказать.. Вчера у всей нашей команды были мурашки по коже от того, как нас принимали в Карелии. Концерт не заканчивался, потому что нас не отпускали???? и мы продолжали на бис исполнять песни.. и тут, в числе других, попросили песню Sexy Bambina ) настроение было нежное, поэтому исполнили другую, но специально для тех, кто просил, видео с нашего летнего концерта , снятое одним из наших зрителей ) ???? А я пока переведу дух и завтра выезжаю в #Рязань )) до встречи на концерте ???? Выходной не получился ???? #верабрежнева #тур

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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