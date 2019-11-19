Карелия довела Веру Брежневу до мурашек (ВИДЕО)

Певица выступила в Карелии с концертом.

Вера Брежнева 17 ноября выступила с концертом в ДК "Машиностроитель" в Петрозаводске. В Инстаграме певица восхитилась зрителями.



"Я к вечеру наконец-то освободилась и хочу рассказать.. Вчера у всей нашей команды были мурашки по коже от того, как нас принимали в Карелии. Концерт не заканчивался, потому что нас не отпускали, и мы продолжали на бис исполнять песни.. и тут, в числе других, попросили песню Sexy Bambina. Настроение было нежное, поэтому исполнили другую, но специально для тех, кто просил, видео с нашего летнего концерта , снятое одним из наших зрителей", – написала Брежнева.