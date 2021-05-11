Карелия лидирует в рейтинге самых «палаточных» направлений для отдыха летом

Карелия - в десятке направлений для отдыха в палатках этим летом.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом.

Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% - за республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%.

Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:

1.Крым, 34 %

2.Карелия, 20 %

3.Алтай, 13 %

4.Краснодарский край, 10 %

5.Байкал, 7 %

6.Башкирия, 5 %

7.Тверская область, 4 %

8.Кавказские Минеральные Воды, 4 %

9.Хакасия, 2 %

10.Карачаево-Черкесия, 1 %