Карелия лидирует в рейтинге самых «палаточных» направлений для отдыха летом

Карелия - в десятке направлений для отдыха в палатках этим летом.
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом.
Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% - за республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%.
Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:
1.Крым, 34 %
2.Карелия, 20 %
3.Алтай, 13 %
4.Краснодарский край, 10 %
5.Байкал, 7 %
6.Башкирия, 5 %
7.Тверская область, 4 %
8.Кавказские Минеральные Воды, 4 %
9.Хакасия, 2 %
10.Карачаево-Черкесия, 1 %
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