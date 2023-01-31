Карелия может лишиться уникальных лесов из-за отказа лесопромышленников от моратория на рубки

Ландшафтный заказник на севере Карелии, еще не оформленный законодательно, уже лишился части лесов.

На севере Карелии, в Муезерском районе и Костомукшском городском округе, расположены крупные участки малонарушенных лесов — одни из последних «островков» эталонной тайги. Их планируется включить в новый ландшафтный заказник «Максимъярви». Разговоры об этом шли давно, но лишь в начале нынешнего года в министерство природных ресурсов и экологии Карелии были переданы подготовленные учеными и сотрудниками природоохранной организации «СПОК» материалы комплексного экологического обследования таежных участков, где предполагается создать заказник.

Однако над лесами нависла опасность. Участки находятся в аренде у лесопромышленных компаний. До недавнего времени там действовал мораторий на рубки, в том числе, для облегчения попадания продукции карельских предприятий на европейские рынки. Но минувший год изменил экономическую ситуацию, и соблюдать мораторий оказалось уже не нужно.

В начале февраля карельские экологи обнародовали результаты мониторинга территории планируемого заказника «Максимъярви», который они проводили на протяжении нескольких месяцев с помощью данных космического наблюдения. Как утверждают в природоохранной организации «СПОК», за последние три месяца предприятия «Лендерский ЛПХ» и «Ледмозерское ЛЗХ», которые входят в группу компаний «Сегежа», вырубили на этой территории около 350 гектаров леса.

Читайте об этом подробнее в статье «Столицы на Онего».