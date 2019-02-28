"Карелия на "Гастрономической карте России" выглядит перспективно"

Руководитель федерального проекта по развитию гастрономического туризма в регионах дала интервью "Столице на Онего".

В последние зимние дни Карельский научный центр Российской академии наук оказался местом проведения международной конференции по развитию гастрономического туризма в приграничных регионах. Как не покажется это кому-то странным, небогатая республика, где нет ни одного ресторана с мишленовской звездой, а нормальными дорогами можно назвать только федеральные трассы, рассчитывает на любителей вкусной еды из других уголков страны и из-за рубежа.

Между тем, как утверждают эксперты, элитные рестораны и развитая туристическая инфраструктура – далеко не самое важное для кулинарных путешествий. Главное – чтобы регион обладал самобытной кухней и ее знатоками, способными поделиться с туристами своим мастерством, и в этом смысле Карелия обладает неплохими перспективами для гастрономического туризма.

Одним из участников конференции в Карельском научном центре стала координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. "Столица на Онего" попросила ее рассказать, как выглядит на этой карте Карелия.

– Она выглядит перспективно, как любой регион, куда мы решили зайти, – ответила Екатерина Шаповалова. – Нам очень нравится международный аспект, в котором работает регион. У республики открыты двери для соседей, и есть много общего в кулинарных традициях со скандинавскими странами и Финляндией. Впереди у нас очень серьезный этап проекта – это сертификация, и уже в ближайшем "высоком" туристическом сезоне гости нашей страны смогут найти участников "Гастрономической карты России" на Google-картах.

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