Карелия находится в «красной зоне» по вакцинации против коронавируса

Карелия не соответствует критериям региона свободного от коронавируса.

С 16 октября на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф публикуются тепловая карта по эпидемиологической ситуации COVID-19, данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета в регионах. Информация будет актуализироваться еженедельно с учетом средненедельных данных по заболеваемости COVID-19 и по вакцинации в субъектах РФ. Таким образом, можно наблюдать соответствие субъектов критериям региона свободного от COVID-19. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен на своей странице в соцсети.

«Сегодня наш регион находится в красной зоне, и от нас всех зависит как быстро мы перейдем в зеленую зону на карте, а это возможно только при достижении коллективного иммунитета в 80% и снижении уровня заболеваемости COVID-19», - пишет зам главы Минздрава Карелии.

Судя по данным карты, в настоящее время в России нет ни одного региона свободного от коронавируса.

Ранее глава Карелии внес изменения в свое распоряжение о мерах по борьбе с коронавирусом.