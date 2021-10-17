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Карелия находится в «красной зоне» по вакцинации против коронавируса

Новости. Общество
09:22, 17 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Карелия не соответствует критериям региона свободного от коронавируса.

С 16 октября на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф публикуются тепловая карта по эпидемиологической ситуации COVID-19, данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета в регионах. Информация будет актуализироваться еженедельно с учетом средненедельных данных по заболеваемости COVID-19 и по вакцинации в субъектах РФ. Таким образом, можно наблюдать соответствие субъектов критериям региона свободного от COVID-19. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен на своей странице в соцсети.

«Сегодня наш регион находится в красной зоне, и от нас всех зависит как быстро мы перейдем в зеленую зону на карте, а это возможно только при достижении коллективного иммунитета в 80% и снижении уровня заболеваемости COVID-19», - пишет зам главы Минздрава Карелии.

Судя по данным карты, в настоящее время в России нет ни одного региона свободного от коронавируса.

Ранее глава Карелии внес изменения в свое распоряжение о мерах по борьбе с коронавирусом.

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Комментарии

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Juniper59
2021-10-17 15:36:25
Бред несёт этот замминистра.
Как мы видим, зелёной зоной не пахнет на всей территории РФ. Может, у чиновников в отчётах иная картинка, но достигать спокойствия и уравновешенности нужно последовательной политикой здравомыслия, а не авральной дерготнёй. А результат авральной дерготни - вот он, и вряд ли станет иным.
Вася
2021-10-17 15:04:01
Предвидел ли Байден, что он будет прятаться в подземном бункере ?
Вася
2021-10-17 14:15:19
При этом западные политики не хотят признавать своих ошибок, опасаясь утратить свои властные полномочия,
nae
2021-10-17 14:12:23
"и от нас всех зависит как быстро мы перейдем в зеленую зону на карте"

Вот только не надо заниматься словоблудством. Не от нас это зависит, а от желания тех, кто всю эту вакханалию устроил. Накал истерии уже давно зашкаливает вместо того, что бы в спокойном и дежурном режиме лечить больных.
Вася
2021-10-17 14:19:09
nae, Скажи мне, кудесник, любимец богов...
Вася
2021-10-17 14:08:43
«Мне жаль тех граждан, которые скупают доллары по 35 рублей»
Вася
2021-10-17 14:07:37
Сегодня люди в России могут купить меньше товаров чем вчера, но зато больше чем завтра.
Вася
2021-10-17 13:45:23
300000 гастарбайтеров спешат на помощь.
Вася
2021-10-17 13:43:00
жду Ваших профессиональных пояснений о голодающей Европе, замерзающей Украине и госдолге США...
drug
2021-10-17 13:19:34
Мы и дальше будем буксовать и стоять на месте пока чиновники будут бездействовать.
Санаторий на Ключевой не используют - а больные в больницах лежат в коридорах.
Статистика которую публикует каждый день министр Здоровья - печальная. И скорей всего она не соответствует действительности. Ежедневно из общего числа заболевших - заболевает 2-3 человека ранее привитых. У меня в один день залолело 5 человек на работе. Все вышли в один день на больничный. Всем в один день пришел ответ на тест. И все были ранее привиты в один день. Зачем играют цифрами ?
Михайлова
2021-10-17 12:51:59
Ужасное состояние доведённой до маразма медицины "голиковской", плюс прививки не известно какой экспериментальной вакциной,без права выбора и гарантии, всё это звенья одной цепи.....и как говорил Виктор Палыч из "Бандитского Петербурга" : "это всё.........", уж когда сказал!?!
Вася
2021-10-17 14:25:42
Михайлова, Да уж, как вспомню про смерть мировой экономики при нефти ниже 80...
Изя
2021-10-17 13:08:55
Михайлова, утина имеете ввиду ?)))
Вася
2021-10-17 14:11:01
Изя, Путин Великий человек. Спасибо ему за все
Изя
2021-10-17 14:48:15
Вася, и ответить то сегодня нечего , ибо жить хочется на свободе , а не как Навальному )))) :)
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