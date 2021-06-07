Карелия не попала в десятку лидеров по исполнению полномочий в области управления лесами

В рейтинге Рослесхоза республике досталось 12 место.

Федеральное агентство лесного хозяйства опубликовало на своем официальном сайте рейтинг регионов по эффективности исполнения полномочий по управлению лесами. Лидером страны признана Республика Мари Эл, второе место чиновники Рослесхоза отдали Ленинградской области, а третье – Костромской.

Карелию в этом рейтинге отнесли к регионам с высоким уровнем эффективности исполнения полномочий, но в десятку лидеров республика так и не попала. В Рослесхозе ее расположили на 12 месте, однако по сравнению с 2019 годом Карелия поднялась в рейтинге на три позиции.