Карелия не вошла в число регионов, срывающих "мусорную реформу"

Региональный оператор по обращению ТКО в Карелии "Автоспецтранс" заявляет, что собираемость платежей в республике одна из самых высоких по стране.

"В отличие от других субъектов РФ собираемость платежей в Республике Карелия за коммунальную услугу "обращение с ТКО" на сегодняшний день одна из высоких в стране и составляет в среднем по юридическим и физическим лицам порядка 73%", – говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

Напомним, в федеральных СМИ опубликована информация о серьезном сбое в ходе проведения в стране "мусорной реформы". Проблемы начались в связи с массовыми неплатежами. Сообщалось, в частности, о том, что операторы в некоторых регионах могут остановить работу.

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