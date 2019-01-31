Карелия недостаточно защищена от террористов, заявил прокурор региона

Прокурор Карелии Карен Габриелян заявил, что различные, в том числе социальные объекты Карелии имеют недостаточную антитеррористическую защиту.

"По-прежнему проблемной остается антитеррористическая защищенность объектов. На 23% увеличилось количество нарушений, выявленных прокурорами в сфере обеспечения антитеррористической защищенностью мест массового пребывания людей, социальных объектов, объектов здравоохранения, культуры, спорта, гостиничных услуг, образовательных организаций, транспорта, связи", - сказал Габриелян на заседании расширенной коллегии прокуратуры Карелии.

По его словам, несмотря на принимаемые меры, уровень антитеррористической защищенности объектов в Карелии недостаточен.

Нарушения по большей части касаются недостатков в оснащении инженерно-техническими средствами защиты.

"Слабая эффективность деятельности охранных структур и недостаточное внимание со стороны руководителей объектов к выполнению противопожарной и антитеррористической защищенности", - сказал прокурор Карелии.

В среду из-за сообщений о минировании зданий эвакуировали людей из мэрии Петрозаводска, школ города №3, 27, 34, республиканской инфекционной больниц, Детской республиканской больницы, БСМП, Прионежской администрации и Прионежского районного суда, Налоговой инспекции, бизнес-центра на Антикайнена и др.

По данным правоохранительней, в Петрозаводске более 10 соцобъектов, в том числе школы, были "заминированы".

Все сообщения оказались ложными.