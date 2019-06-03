11:23, 03 Июня 2019
Карелия оказалась лидером по темпам роста экономического рейтинга регионов страны
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Карелия показала самый высокий темп роста рейтинга социально-экономического развития среди регионов России по итогам 2018 года.
В общем рейтинге социально-экономического развития российских регионов Карелия заняла 68 строчку, но авторы исследования обращают внимание на то, что в 2017 году республика занимала 76 позицию. За год Карелия поднялась на 8 пунктов – этом самый высокий показатель в России.
Тем не менее, значение интегрального рейтинга Карелии значительно ниже среднероссийского. В его основу вошли такие показатели как масштаб и эффективность экономики, а также показатели бюджетной и социальной сфер.
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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