Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:23, 03 Июня 2019
фото: pixabay.com

Карелия оказалась лидером по темпам роста экономического рейтинга регионов страны

Загрузка...

Карелия показала самый высокий темп роста рейтинга социально-экономического развития среди регионов России по итогам 2018 года.

В общем рейтинге социально-экономического развития российских регионов Карелия заняла 68 строчку, но авторы исследования обращают внимание на то, что в 2017 году республика занимала 76 позицию. За год Карелия поднялась на 8 пунктов – этом самый высокий показатель в России.

Тем не менее, значение интегрального рейтинга Карелии значительно ниже среднероссийского. В его основу вошли такие показатели как масштаб и эффективность экономики, а также показатели бюджетной и социальной сфер. 

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Негодяй
2019-06-03 11:45:52
Неужели мы смогли стать лучшими среди худших?! С такой динамикой не далек тот день, когда мы станем худшими среди лучших!!!
User
2019-06-03 12:04:26
Негодяй, не, просто методику подсчета рейтингов сменили. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
27.05.2019, 09:37
Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Владимира Шорникова
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
29.05.2019, 13:45
ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

Сегодня 09:41
Капитал
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 4
31.05.2019 16:20
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
Новое
Сегодня 10:47
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»