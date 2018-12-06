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Новости. Общество
12:17, 06 Декабря 2018
фото: Валерий Поташов

Карелия оказалась пионером развития доступного туризма для старшего поколения

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Карельские пенсионеры смогут посетить популярные туристические объекты республики с минимальными затратами.

В уходящем году в Карелии началась реализация первого в России проекта по развитию доступного туризма для старшего поколения. Он позволит людям пенсионного возраста с минимальными затратами путешествовать по достопримечательностям республики и Северо-Запада страны в низкий туристический сезон.

"Мне совсем не нравилось, что жители благополучной Европы, выходя на пенсию, отправляются по мИру, а наши соотечественники в большинстве своем – идут пО миру",  – рассказал "Столице на Онего" Дмитрий Бобров, один из создателей автономной некоммерческой организации "Центр развития социального туризма", которая получила президентский грант на подготовку и адаптацию туристических маршрутов для людей старшего поколения. Размер гранта составил 380 тысяч рублей, еще около ста тысяч организация привлекла на реализацию проекта из внебюджетных источников.

По словам Боброва, проект поддержали четыре туроператора Карелии. Он заинтересовал их возможностью загрузки туристических маршрутов в период межсезонья, а руководителей общественных организаций пенсионеров и ветеранов, которые стали первыми участниками проекта – посещением популярных туристических объектов республики: водопадов Северного Приладожья, горного парка "Рускеала", исторической деревни Кинерма, военного музея "Гора филина".  Эти и другие объекты вошли в туристический маршрут "Европейская Карелия", с которым могут познакомиться карельские пенсионеры - общественники займутся формированием организованных туристических групп, а турфирмы окажут им свои услуги со скидками.

Как было отмечено на конференции "Доступный туризм для старшего поколения", которая прошла 6 декабря в Петрозаводске, карельский проект выиграл новый президентский грант на свое развитие. Эти средства позволят подготовить волонтеров для работы с возрастными туристами.  

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