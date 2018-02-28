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Новости. Экономика
14:24, 28 Февраля 2018

Карелия оказалась в числе худших регионов по долговой нагрузке

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Долговая нагрузка на бюджет Карелии в 2017 году выросла после короткого улучшения в 2016 году, в итоге республика опустилась на 82 место в рейтинге российских регионов.

Это следует из материалов исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по итогам 2017 года. Объем госдолга республики превысил собственные налоговые и неналоговые доходы республики на 24,1%, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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